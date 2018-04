VIDEO: Hoe het snelst naar je F-16? Met de fiets! TDS

10 april 2018

15u44

Bron: VTM 0

Hoe raken piloten bij crisissituaties het snelst bij hun F-16? Met hun volledige uitrusting? Het antwoord is simpel: met de fiets! In België en Nederland staan permanent 2 F-16’s klaar die binnen het kwartier gewapend kunnen opstijgen. Dat betekent dat piloten op de basis wachten, maar op elk moment bliksemsnel kunnen vertrekken. En dat blijkt het snelst op de fiets. Want om zo snel mogelijk van hun wachtlokaal aan hun gevechtstoestel te komen, springen ze met hun uitrusting en al op een tweewieler. “Het is maar 400 meter. Maar in plaats van 400 meter te lopen in G-suit, harnas en helm, nemen we de fiets. Dat is sneller”, lacht Tobi. Straks in F-16, om 21.40 bij VTM