VIDEO. Hoe Bart De Wever maanden geleden al voorspelde wat er in ‘Over Water’ zou gebeuren

10 februari 2019

11u30 0 TV Ieder weekend blikken Tom Lenaerts en Paul Baeten Gronda, de bedenkers van ‘Over Water’, vooruit naar de aflevering van zondagavond. Deze week komt daarin een verhaallijn voor die maanden geleden onbewust al voorspeld werd door niemand minder dan burgemeester Bart De Wever.

De Eén-reeks ‘Over Water’ gaat in sneltreinvaart naar haar eerste seizoensfinale. Marjan (Natali Broods) is inmiddels verliefd geworden op De Beco (Kevin Janssens), de vijand van haar man John (Tom Dewispelaere). John stapt dan weer over een belangrijke lijn om te krijgen wat hij wil.

De inval bij De Beco heeft niet opgeleverd wat De Pelsmaeker (Ruth Becquart), de spin in het Antwerpse drugsweb, wilde en dus slaat ze hard toe. Ze gaat op bezoek bij Staf, de commissaris. “En zo zit in ons scenario precies wat Bart de Wever maanden geleden al zei. Als er zoveel geld omgaat in de drugswereld, wordt de verleiding van de politiek groter en groter om corrupt te worden. Dat is precies wat we hier nu zien bij de commissaris, die er uiteindelijk probeert onderuit te komen”, lichten bedenkers Tom Lenaerts en Paul Baeten Gronda toe.

In haar intimidatie van de commissaris is De Pelsmaeker, die ongevraagd zijn kantoor is binnengedrongen, staalhard en geniaal. “Het grootste gevaar breekt niet binnen. Dat heeft gewoon een sleutel”, klinkt het. En over De Beco, waar de politie zogezegd niets heeft gevonden, zegt ze: “De Beco is een kwade wesp waar ge naar geslagen hebt, maar ge hebt ze niet geraakt”. Dat belooft voor de negende aflevering vanavond...

‘Over Water’, aflevering 9 op Eén, vanavond om 20.45 uur.