VIDEO. Helmut Lotti schiet uit zijn krammen in ‘Van algemeen nut’ DBJ

13 maart 2019

15u59 0 TV Morgen is Helmut Lotti (49) te gast in ‘Van algemeen nut’, het archiefprogramma van Steven Van Herreweghe. Daarin wordt hij herinnerd aan het begin van zijn carrière en dat ging niet de hele tijd over rozen. Lotti wordt er zelfs kwaad van.

Precies 30 jaar geleden werd de carrière van Helmut Lotti gelanceerd. Van glitter en glamour was toen nog geen sprake, wel van tochtige, koude kelders. Daar wordt een mens al eens boos van. Steven Van Herreweghe toont in ‘Van algemeen nut’ een Helmut Lotti die we niet vaak zien: kwaad. “Ik had toen soms vier optredens per avond. Ik ben blij dat het nu anders is en dat Helmut goes classic er gekomen is. Want dat had ik geen 5 jaar meer volgehouden,” blikt Helmut Lotti terug.

In april 1989 imiteerde Helmut Lotti z’n grote idool Elvis Presley in de Soundmixshow op de Nederlandse televisie. Een maand later is hij bekend in heel België. Nog niet als Helmut Lotti, maar als Kevin Leach. Steven vraagt zich ook af hoe het archief eruit had gezien als hij met die artiestennaam was blijven rondlopen.

‘Van algemeen nut’: donderdag 14 maart om 20.35 uur op Eén.