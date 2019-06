VIDEO. Greet Rouffaer vertolkt sinds vanavond gastrol in ‘Thuis’ MVO

20u35 0 TV Vanavond verscheen Greets personage Reinhilde Deploige voor het eerst in de reeks, een vrouw die haar zinnen heeft gezet op de jonge Dries. Wanneer ze Dries op restaurant tegenkomt in het gezelschap van Marianne, ziet ze hem meteen voor een gezelschapsheer, waarop ze hem een briefje toestopt met haar gsm-nummer.

Na het slechte nieuws over zijn thesis en het besef dat er dringend geld moet binnenkomen, beslist Dries om in te gaan op het zakelijke voorstel van Reinhilde: gewoon gezelschap houden, niet meer of niet minder. Maar is dat ook hoe Reinhilde het voor ogen heeft? Greet is bijzonder blij met de gastrol die ze mag vertolken. “Het voelde een beetje raar om na 16 jaar voor de eerste keer de parking op te rijden van de studio’s waar het voor mij allemaal is begonnen met Wittekerke, maar ik werd er met open armen ontvangen, echt ongelofelijk. Ik kende natuurlijk al enkele collega’s, maar ook de rest van de ploeg, van kleedsters tot schminksters en de jongere acteurs, waren zo lief! Ik voelde mij zeer welkom en had eigenlijk meteen een thuisgevoel.”

De opnames met Yemi Oduwale (Dries) zijn voor Greet extra bijzonder. “Het is echt heel grappig om deze scènes met Yemi te spelen. We kennen elkaar van een eerdere productie, maar net dat maakt het een beetje ‘awkward’ aangezien ik toen zijn moeder speelde. Toch een klein verschil met de toyboy die hij nu is! (lacht) Om zo’n dingen te spelen is het natuurlijk altijd leuker als je elkaar al kent. Ik voelde mij mega op mijn gemak. En ja, hij ook!”