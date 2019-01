VIDEO. ‘Got Talent’-kandidaat laat jurylid Heidi Klum zweven KD

22 januari 2019

22u00 0 TV Heidi Klim (45) trok zich in ‘America’s Got Talent: The Champions’ niets aan van de zwaartekracht. Illusionist Darcy Oake (31) liet het model secondelang gewoon zweven in de lucht.

Darcy Oake verbaasde gisteren de jury, het publiek en bij uitbreiding de hele wereld met een fenomenale illusie in de kampioenenversie van ‘America’s Got Talent’. De Canadees, die eerder furore maakte in ‘Britain’s Got Talent’, vroeg aan jurylid Howie Mandel en een willekeurig persoon uit het publiek om hem te assisteren bij zijn truc. Vervolgens nodigde hij Heidi Klum uit op het podium en liet hij haar al liggend steunen op Howie en de man uit het publiek. Daarna trok hij hun armen weg en zweefde Heidi doodleuk in de lucht.

(lees verder onder de video)

Ondanks de indrukwekkende opvoering wist Darcy zich niet te plaatsen voor een plek in de finale van ‘The Champions’. Elke aflevering kunnen er slechts twee kandidaten doorstoten en die eer viel te beurt aan zangtalenten Angelica Hale en Paul Potts.