VIDEO. Gert & James zijn radeloos: de boot van 'Gert Late Night' is verdwenen TDS

23 augustus 2018

17u46

Bron: VIER 2

Gert en James meren dit najaar opnieuw aan in Antwerpen, in de prachtige schaduw van het Mas. Aan boord van de Evanna ontvangen ze elke week drie bekende gasten en samen met hen maken ze een dagelijkse talkshow waarin alles mag en alles kan. Er is enkel één probleem: de Evanna, de boot van 'Gert Late Night', is verdwenen. Iedereen is verdacht in de intense zoektocht van Gert & James.