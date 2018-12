VIDEO. François brengt Frank Sinatra tot leven in ‘The Voice Senior’ MVO

07 december 2018

12u57 1 TV De 66-jarige François is pas drie jaar geleden begonnen met optreden en waagt vanavond zijn kans in ‘The Voice Senior’.

Tijdens zijn Blind Audition voor coaches Helmut Lotti, Dana Winner, Natalia en Walter Grootaers lijkt het alsof hij nooit iets eerder heeft gedaan. François brengt Frank Sinatra tot leven met één van zijn grootste hits ‘The Lady Is A Tramp’. De coaches heeft hij al na 1 minuut mee, maar wie krijgt deze partystarter mee in zijn of haar team?

The Voice Senior, vanavond om 20.35 bij VTM.