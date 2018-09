VIDEO: Frances Lefebure verstopt zich 2 uur lang in Rode Duivels-studio Redactie

12 september 2018

21u23

Bron: VTM 0

Volgende week dinsdag 18 september start het nieuwe tv-programma van Frances Lefebure: Make Belgium Great Again. Gisteren op exact datzelfde tijdstip verstopte ze zich samen met een redacteur 2 uur in het decor van de live-uitzending van de match van de Rode Duivels tegen Ijsland. Maarten Breckx en zijn analisten Thomas Buffel en Johan Boskamp, werden plots verrast en wisten niet wat hun overkwam. Frances: “Ik denk niet dat ik al ooit in mijn wakkere leven 2 uur zo stil ben geweest. Gelukkig maakt iemand zoals Johan Boskamp zelf al voldoende lawaai voor de uitzending.”