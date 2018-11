VIDEO. Filip Peeters maakte misbruik van dichtbij mee op school: “Die paterkes, dat waren rotzakken” TK

26 november 2018

08u49

Bron: VRT/GvA 0 TV Morgenavond verblijft acteur Filip Peeters in ‘Die Huis’ van Eric Goens. Hij vertelt er onder meer over zijn collegetijd bij de paters, waar hij misbruik meemaakte. Maar het gaat ook over luchtigere zaken, zoals een gesprek over contractclausules. En net nadat hij de uitspraak ‘ik mag mijn uiterlijk niet veranderen’ heeft gedaan, ondergaat hij een onvoorziene haarkleuring.

In ‘Die Huis’ oefent Filip samen met Eric de dialogen van zijn volgende film, ‘Spider in the web’. Een rol aan de zijde van Ben Kingsley en Monica Belucci. Een rol met een stevig contract waarin opgelijst staat wat mag en wat niet. Zo mag er geen gewichtsverandering zijn bij de acteur, mag hij zich niet scheren en mag zijn haar niet veranderen. Eric heeft net die contractclausules gehoord wanneer Filip uit het zwembad komt en zijn haar blauw kleurt van de chloor. De paniek slaat toe bij de gastheer: hoe zal de acteur hierop reageren? Met heel wat schaterlachen, zo blijkt.

Paters met losse handjes

Wanneer Filip aan de fotomuur een beeld uit zijn collegetijd tegenkomt, begint hij te huiveren. “Die paters, dat waren rotzakken,” ontvalt het hem. Even later onthult hij ook het waarom. Vol verachting vertelt hij voor het eerst de verhalen over het misbruik en de wantoestanden waarvan hij getuige was in zijn collegetijd. “Als je niet mondig genoeg was, hadden ze je vast hè, die mannen”, klinkt het over de toenmalige leerkrachten en directeur, allemaal priesters.

“De bijnaam van de directeur was de Pleckpot”, licht hij toe in de Gazet van Antwerpen. “Ik werd dan gesommeerd op zijn bureau. Kom eens hier Filip, ik ga uw hemd in uw broek steken. Elke week herhaalde zich dat.” Peeters zelf kon de man afhouden, maar hij weet zeker dat er andere slachtoffers vielen. Als Goens de slogan van het Heilig Hartcollege in Wezembeek-Oppem citeert, wordt hij boos. “Dat is heel vervelend voor al de mensen die daar slachtoffer van geworden zijn. Ik vind dat heel erg.”

Die huis: morgenavond om 20.40 uur op Eén.