VIDEO. Familie-cast verzamelt voor verrassende preview van seizoensfinale TDS

28 juni 2018

20u03

Bron: VTM 0

Wat gebeurt er als de cast van Familie bij één gelukkige winnaar langsgaat om samen in absolute preview naar de seizoensfinale van vrijdag te kijken? Dan barst er een gezellig feestje los. Caroline Maes (Mieke), Jo Hens (Niko), Jasmijn Van Hoof (Stefanie), Jan Van den Bosch (Zjef) en Yanni Bourguignon (Cédric) trokken gisteren richting Kesselo-Lo, waar ze Lauren een verrassingsbezoekje brachten. Zij won de wedstrijd die deze week via vtm.be werd gelanceerd en mocht in haar eigen woonkamer samen met de acteurs in preview naar de bloedstollende seizoensfinale kijken. Inclusief champagne en de nodige borrelhapjes.