VIDEO. Emotionele scène in Ketnetreeks moet afscheid bespreekbaar maken KD

03 maart 2019

09u17

Bron: Ketnet 0 TV De nieuwe muzikale fictiereeks #LikeMe wil het taboe rond afscheid doorbreken. “Hopelijk zorgt deze scène ook voor een open dialoog tussen ouders en kinderen”, zegt Jeroen Van Dyck. Hij zong samen met de jonge hoofdrolspeelster een bewerking van het Clouseau-lied ‘Afscheid van een vriend’.

In de achtste aflevering van #LikeMe komt het noodlot aan het schooltoneel te pas. De mama van hoofdpersonage Caro zit op het einde van de show plots niet meer in de zaal. De vrouw werd tijdens de show onverwacht opgenomen in het ziekenhuis. In een ontroerende scène zingt Jeroen Van Dyck samen met zijn televisiedochter ‘Afscheid van een vriend’.

“Het was een emotionele scène om te spelen maar daarnaast was het ook technisch niet simpel, zingen en terwijl huilen is niet makkelijk. Het is een bijzonder moment in de reeks die alle emoties in het leven toont. Hopelijk zorgt deze scène ook voor een open dialoog tussen ouders en kinderen om zo’n moeilijk thema bespreekbaar te maken”, aldus de acteur.

#LikeMe is elke zondag te zien op Ketnet omstreeks 8.55 uur.