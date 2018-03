VIDEO: eerste beelden 'Dokter Karel', één van de helden in 'Helden van de Kinderkliniek' TDS

13 maart 2018

13u42

Bron: VTM 111

‘Dokter Karel’ , bedacht en ontworpen door het productiehuis Geronimo, is een pop in doktersoutfit, waarin een camera is verwerkt die de ontboezemingen van de jonge patiëntjes op beeld vastlegt. De reeks levert authentieke, hartverwarmende, ontroerende, maar vaak ook heel grappige televisie op. In ‘Helden van de Kinderkliniek’ verbazen en vertederen de moedige kleine helden de kijker dan ook meer dan ooit.