VIDEO. Een trap zonder leuning zorgt voor de eerste hindernis in ‘Down the Road’

05 februari 2019

08u13

Bron: VRT 0 TV Gisterenavond vertrok Dieter Coppens in de eerste aflevering van ‘Down The Road’ met zijn zes reisgezellen naar Zuid-Afrika. De lange vliegreis was al meteen een hele belevenis, maar het was een trap zonder leuning die voor onverwachte problemen zorgde.

Het is eindelijk zo ver: de groep vertrekt op reis! Maar naar waar gaan ze? Dat is nog een geheim! Maar de jongens en meisjes hebben zo wel hun voorkeur.

‘Down the road’ is ook je plan trekken. En dat merken de jongens en meisjes meteen bij aankomst op de luchthaven. Ze moeten hun eigen koffer dragen en dat gaat niet bij iedereen even vlot.

De groep komt aan bij hun eerste logeerplek. Het is een prachtig huisje aan het strand. Maar daar wacht de eerste hindernis voor de groep: een trap zonder leuning. Het wordt meteen duidelijk dat er tijdens deze reis grenzen zullen verlegd worden. En dit is de eerste. Gelukkig vindt de groep meteen steun bij elkaar.

Na een dutje op de zetel beneden waagt ook Geoffrey zich aan de trap zonder leuning. Gelukkig heeft hij Dieter. Samen vormen ze een top-trappenteam en is de hindernis snel overwonnen!

Maarten maakt zich op dag één al zorgen. Hij is verliefd op begeleidster Saar. Naar eigen zeggen wordt hij altijd té snel verliefd en op de foute vrouwen. Gelukkig is Dieter er met goede raad.

De avond valt dus is het tijd voor wat gezelligheid. Geoffrey zoekt de warmte van de jacuzzi op en Maarten maakt het haardvuur aan. Maar dat doet hij op een niet zo veilige manier. Dieter probeert het enthousiasme van Maarten ondertussen in te tomen.

Na het avondeten is het tijd om te gaan slapen. Dieter stopt iedereen onder. En hij krijgt er ondertussen nog wat complimentjes van de meisjes en bestellingen van de jongens bij.