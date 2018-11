VIDEO. Een buitensporig huwelijksaanzoek en een emotionele reünie met Stef Bos: dit was Filip Peeters in ‘Die Huis’ TK

28 november 2018

07u58

Bron: VRT 0 TV De doortocht van Filip Peeters in ‘Die Huis’ gisterenavond kan je gerust bewogen noemen. De man blies opnieuw wat leven in Operatie Kelk - het onderzoek naar seksueel misbruik in de Katholieke Kerk. Hij vertelde ook over zijn buitensporige huwelijksaanzoek, werd emotioneel tijdens een reünie met zijn vriend Stef Bos en kreeg even blauw haar.

Toen Filip Peeters uit de kinderkamer van ‘Die Huis’ kwam, weerklonk er pianomuziek en werd hij verrast door de krachtige stem van een van zijn beste jeugdvrienden. Stef Bos bracht aan de vleugel enkele van zijn nummers met aangepaste teksten. Een bijzonder fijne verrassing voor de acteur.

Het bezoek van Stef Bos aan Die huis betekende voor Filip Peeters a trip down memory lane. De twee studeerden samen aan Studio Herman Teirlinck en zijn altijd vrienden gebleven.

Toen hij actrice An Miller ten huwelijk vroeg, haalde Filip Peeters alles uit de kast. Een limo, een vliegtuig, en een prins op het witte paard,... Ben je dan een hopeloze romanticus, een irritante uitslover, of beiden? Na al die jaren is het koppel nog altijd heel gelukkig.

Filip Peeters volgde in zijn jeugd een acteursopleiding aan de Studio Herman Teirlinck. In ‘Die Huis’ vertelde hij dat hij daar vaak de grenzen opzocht. Zo heeft hij eens live on stage de kop van een kip afgebeten. “Ik zag die kip en dacht: shit, Peeters. Je moet het in één keer hebben of je bent een slechte leeuw.”

Tijdens het kokkerellen kwam Eric Goens te weten hoe het komt dat Filip Peeters zijn acteursopleiding aan de Studio Herman Teirlinck niet heeft kunnen afmaken. Hoe zat dat nu met dat mes op school en het bedreigen van de directeur?

Toen Peeters stilstond bij de fotomuur huiverde hij bij het zien van een foto uit zijn collegetijd. “Die paters, dat waren rotzakken,” vertelde hij. Even later onthulde hij ook het waarom. Vol verachting vertelde hij voor het eerst de verhalen over het misbruik en de wantoestanden waarvan hij getuige was in zijn collegetijd. “Elke week op hetzelfde uur zei hij: Filip Peeters, naar mijn bureau. Toen zei hij: Kom eens hier, Filip. Ik zal je hemd in je broek steken.”

De verhalen over de paters van het college zijn hallucinant. “Niemand durft iets te zeggen tot één iemand de bal aan het rollen brengt.” Er heerste toen een heel andere mentaliteit en de leerlingen kregen weinig of geen gehoor. “Ik ben er getuige van geweest toen ze met hun botten aan naar de schapen trokken.”