VIDEO. Dit zijn de genomineerden voor Het Gala van de Gouden K’s 2018

22 januari 2019

16u05

Zaterdag 26 januari ontvangen de Ketnet-wrappers weer heel wat bekend volk en zestienduizend kinderen in het sportpaleis. Tijdens een spetterende awardshow komen we te weten wie of wat in het afgelopen jaar in de media, de showbizz en de sport het populairst was bij de Vlaamse kinderen.

Tijdens Het Gala worden onderscheidingen uitgereikt in 17 categorieën. Wie wint, is de keuze van de Ketnet-kijker. De show wordt integraal uitgezonden op Ketnet op zondag 27 januari. Maar wie wil, kan zaterdag alles live volgen via de Ketnet-app of Ketnet.be.

De genomineerden:

Ketnet-serie van het jaar

Campus 12

4eVeR

Nachtwacht

De regel van 3S

Sportmoment van het jaar

Nafi Thiam behaalt de gouden medaille op het EK zevenkamp

De Rode Duivels worden derde tijdens het WK voetbal

Nina Derwael wordt wereldkampioene op de brug tijdens het WK atletiek

De Belgian Cats worden vierde tijdens het WK basketbal

De Red Lions worden wereldkampioen op het WK Hockey

TV-ster van het jaar

An Lemmens

Niels Destadsbader

Laura Tesoro

Sieg De Doncker

Ketnet-acteur of –actrice van het jaar

Celine Verbeeck

Louis Thyssen

Nina Rey

Giovanni Kemper

Game van het jaar

FIFA 19

Super Mario Party

Just Dance 2019

Fortnite Battle Royale

Internetvedette van het jaar

Enzo Knol

MeisjeDjamila

Dylan Haegens

Zita Wauters

Ketnet-tekenfilm van het jaar

Oggy en de kakkerlakken

Sisters

Friends van Heartlake City

Masha en de beer

Coole chick van het jaar

Tinne Oltmans

Nina Derwael

Laura Tesoro

MeisjeDjamila

Familieprogramma van het jaar

The Voice Kids

Thuis

De Buurtpolitie

De Mol

Muziekster van het jaar

Lil’ Kleine

Regi

Emma Bale

Niels Destadsbader

Ketnet-ster van het jaar

Maureen Vanherberghen

Olly Wannabe

Nico Vanhole

Zita Wauters

Band van het jaar

Campus 12

De KetnetBand

Dimitri Vegas & Like Mike

K3

Hype van het jaar

Baby Shark

Fortnite Dance Challenge

Skibidi

TikTok

Grave gast van het jaar

Eden Hazard

Dylan Haegens

Enzo Knol

Nico Vanhole

Ketnet-programma van het jaar

Heldenland

Ketnet Musical

Nachtraven

Karrewiet

Film van het jaar

Sinterklaas en de Wakkere Nachten

Incredibles 2

Nachtwacht: De Poort der Zielen

Hotel Transsylvanië 3

Song van het jaar

Regi ft. Jake Reese – Ellie

Marshmello & Anne-Marie – FRIENDS

Tinne Oltmans – Stip na stip

Alvaro Soler - La Cintura