VIDEO. Dit verwachten de boeren van hun zoektocht naar de liefde SD

31 augustus 2018

06u00

Bron: Kameraki 0

Een half jaar geleden stelden An Lemmens en Dina Tersago 5 boeren voor die het avontuur opzochten in het buitenland. Het enige wat ze nog misten was een leuke, Vlaamse vrouw om hun geluk compleet te maken. De boeren hoopten vurig dat hun oproep bij "enkele vrouwen" in de smaak zou vallen, maar nooit eerder in de geschiedenis van 'Boer zkt Vrouw' werd er zo massaal gereageerd. Maar liefst 1.500 brieven en pakjes werden verstuurd, een absoluut record. We zetten de boeren nog even op een rijtje en polsen wat ze vonden van de immense respons, hoe ze de opnames in België beleefd hebben, en wat ze juist zoeken in een vrouw.

'Boer zkt Vrouw – De Wereld Rond', vanaf maandag 3 september om 20u35 op VTM.