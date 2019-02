VIDEO. Deze Belgische mannen op hoge hakken gaan naar de halve finale van ‘Holland’s Got Talent’ MVO

17 februari 2019

10u09 0 TV Trinxx, een dansact bestaande uit Mister Gay Belgium 2016 Raf Van Puybroeck (24) uit Antwerpen, Bert Van Compernolle (23) uit Sint-Niklaas en Maxime Jottay (18) uit Antwerpen, schopte het tot de halve finale van ‘Holland’s Got Talent’.

De jongens dansen op hoge hakken om aan te tonen dat iedereen zichzelf zou moeten kunnen zijn, hoe dat er ook uitziet. Ze willen ook opkomen tegen homofoob geweld, iets dat jammer genoeg nog vaak voorkomt. Jurylid Paul De Leeuw, die zelf op mannen valt, was meteen verkocht. “Ik vind dit natuurlijk gewéldig”, zei hij al tijdens hun eerste auditie. Trinxx werd toen unaniem doorgestemd naar de volgende ronde.

De mannen staan binnenkort in de halve finale van het programma. Daar nemen ze het op tegen nog acht andere acts, waarvan er twee doorgaan naar de grote finale. Trinxx waagde hun kans ook al in ‘Belgium’s Got Talent’, maar konden bij ons het goud niet in de wacht slepen. Deze keer beter?