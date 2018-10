VIDEO. Deze bakkers gaan door naar de finale van 'Bake Off Vlaanderen' TK

10 oktober 2018

21u45 0 TV Vanavond waren ze nog met vier, maar nu blijven maar drie kandidaten over in 'Bake Off Vlaanderen'. Dat wil zeggen dat de finalisten bekend zijn: volgende week zullen Julie, Deborah en Lucas strijden voor de titel van 'beste bakker'.

Jammer voor Veerle, want zij moest het bakkersschip vanavond verlaten en strandde zo net voor de finale. Dat wil zeggen dat een van deze drie bakkers uiteindelijk met de overwinning aan de haal gaat. Wordt het Lucas, de 16-jarige jongeman die boordevol talent zit maar zich regelmatig laat leiden door zijn emoties? Wordt het de Limburgse Deborah, die immer goedgemutst is maar hier en daar wat slordig kan zijn. Of wordt het de rustige Julie, die de hele reeks redelijk op de achtergrond bleef maar zich wel keer op keer veilig wist te stellen? We komen het volgende week te weten.