VIDEO. Deze 80-jarigen reizen binnenkort de wereld rond KD

16 januari 2019

12u00

Bron: VTM 0 TV Sieg De Doncker en Olga Leyers trekken vanaf donderdag 31 januari 2019 de wereld rond met een groep 80-jarigen, die in hun leven niet of nauwelijks gereisd hebben. VTM maakte zonet bekend wie de senioren zijn.

De senioren reizen samen met Olga en Sieg naar Dallas, Mexico, IJsland, Dubai, Zuid-Afrika, Bangkok, Mongolië en Japan. Het avontuur duurt 36 dagen en de bende doet 8 verschillende landen verspreid over 4 continenten aan. Ontdek hier alle senioren.

René (85) uit Velm

René is dé senior van de groep. Deze goedlachse charmeur uit Velm mag dan wel 85 jaar zijn, hij zit nog vol energie. René is een natuurmens en houdt zich graag bezig met het maken van ‘Powerpunten’, ook wel Powerpoints genoemd.

Elise (84) uit Rumst

Elise is amper anderhalve meter groot, maar stond haar hele leven haar mannetje als truckchauffeur. Ze was de tweede vrouwelijke truckchauffeur van ons land. Deze 84-jarige uit Rumst houdt dan ook van alles wat groot is en vier wielen heeft.

Mariette (79) uit Lokeren

Mariette uit Lokeren wordt binnen enkele weken 80. Ze houdt van entertainen en van babbelen. Véél babbelen. Een vorige reis naar Egypte met de fanclub van Jo Vally was geen onverhoopt succes, Mariette trekt het liefst van al gewoon jaarlijks naar haar favoriete camping aan zee.

Adi (83) uit Oostende

De Oostendse Adi neemt op haar 83ste geen blad voor de mond. Voor ‘De Wereld Rond met 80-jarigen’ stapt ze voor het eerst in haar leven in een vliegtuig. De trip rond de wereld wordt voor deze kieskeurige eter ook op culinair gebied een avontuur.

Amanda (84) uit Kapellen

De 84-jarige Amanda uit Kapellen kijkt terug op een succesvolle carrière als mannequin. Ze is nog steeds een kokette dame die graag verzorgd voor de dag komt en elke dag start met ochtendgymnastiek.

Aureel (82) uit Houthulst

De 82-jarige landbouwer Aureel uit Houthulst bracht zijn leven door op zijn akker. Hij was altijd al begeesterd door de ruitersport en won er vroeger verschillende prijzen mee. Aureels interesse in de rest van de wereld is groot, maar zijn kennis ervan beperkt. Hij laat zich dus maar al te graag verrassen in ‘De Wereld Rond met 80-jarigen’...

Willy (78) uit Mol

Ook Willy uit Mol is een levensgenieter. Hij is met zijn 78 lentes de jongste van het gezelschap en naar eigen zeggen ook de lolbroek. Willy speelt accordeon en houdt van wielersport en motorcross. Of hij ergens schrik van heeft? “Van vrouwen.”

Vital (82) uit Gent

Zijn Gentse roots kan de 82-jarige Vital niet onder stoelen of banken steken. Deze flamboyante antiekliefhebber houdt van de zon, maar blijft liever weg van koude en sneeuw.

‘De Wereld Rond Met 80-jarigen’ is vanaf 31 januari elke donderdag om 20.35 uur te zien op VTM.