VIDEO. Deze 5 kandidaten quizzen de hele week in 'Switch' MC

01 juli 2019

00u00 0 TV De zomervakantie is begonnen en dus leidt Adriaan Van den Hoof (46), de lolbroek onder de Vlaamse presentatoren, vanaf vanavond weer de tv-quiz 'Switch' in goede banen . Vijf kandidaten trachten vijf weekdagen lang om de dagelijkse prijzenpot van 1.000 euro te winnen. Bij elk goed antwoord mogen ze een plaats 'switchen' met een hoger gerankte tegenspeler. Wie de drie spelrondes overleeft, stoot door naar de finale.

'Switch', vanavond om 20.40 uur op Eén.

Angelo Goeminne (28)

Uit Bellem.

Accountmanager bij X-Care, maar elektricien van opleiding.

Is samen met Charlotte, die hij leerde kennen via Tinder, en is pas vader geworden van een zoontje.

Speelt al 8 jaar krachtbal.

Heeft op z'n 18de een tattoo van Metallica laten zetten.

Jannes Hellebaut (20)

Uit Merelbeke.

Studeert Communicatiewetenschappen aan de UGent en wil later graag in de media werken.

Is binnenkort 4 jaar samen met zijn vriendin Laura, die hij leerde kennen op een fuif.

Speelt veldvoetbal en minivoetbal. Hij is ook penningmeester van zijn minivoetbalploeg DDT Oké Cars.

Is ook fervent fitnesser.

Nele Vercruysse (33)

Uit Zwevegem.

Kleuterjuf in het buitengewoon onderwijs.

Getrouwd met Kevin, die ze leerde kennen op een folkfestival.

Volgt naailessen en kookt graag.

Speelt accordeon en is fan van doedelzakmuziek.

Guilty pleasure: 'Home and Away' kijken.

Jolien Wilms (28)

Uit Oppuurs.

Leerkracht fysica.

Is al 15 jaar samen met Jens.

Speelt voetbal sinds haar 16de. Ze is verdediger of verdedigende.

Heeft de Dodentocht uitgewandeld.

Frank Cornille (37)

Uit Leuven.

Logistiek bediende in UZ Gasthuisberg.

Was eerder al bewaker, postbode, taxichauffeur, barman en reisleider.

Heeft zijn vriendin Lotis leren kennen toen hij een jaar in de Filipijnen woonde.

Speelt badminton.

Heeft een quizploeg die Píští zastávka heet: Tsjechisch voor 'laatste halte'.