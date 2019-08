VIDEO. Deelnemers realityreeks gaan gewelddadig op de vuist en worden per direct naar huis gestuurd TDS

21 augustus 2019

17u10

Bron: ABC 0 TV Drama troef deze week in de Amerikaanse realityreeks ‘Bachelor in Paradise’, een programma waarin een groep vrijgezellen op een tropische locatie de liefde probeert te vinden. Deelnemers Jordan en Christian zijn elkaar dan ook te lijf gegaan nadat ze interesse toonden in hetzelfde meisje. Het ging er zo gewelddadig aan toe dat de crew tussenbeide moest komen. Het gevolg liet niet lang op zich wachten: de twee mannen moesten de reeks per direct verlaten.

Het concept van ‘Bachelor in Paradise’ is even simpel als succesvol: een groep vrijgezellen zoekt op een tropische bestemming naar de ware liefde. Bij de start van het huidige seizoen waagden 6 mannen en 7 vrouwen hun kans, maar tijdens het spel komen daar nog singles bij. Elke aflevering krijgen een aantal deelnemers zogenoemde date-kaartjes, die ze kunnen uitdelen aan een single die ze beter willen leren kennen en waarmee ze dus meer tijd willen doorbrengen. Daarop volgt iedere week een ceremonie met rozen, waarbij de mannen en de vrouwen om de beurt kiezen met welke single zij verder willen gaan. Omdat het steeds om een oneven aantal deelnemers gaat, worden één of meerdere deelnemers wekelijks naar huis gestuurd.

Tijdens de aflevering van deze week kwam er evenwel geen ceremonie aan te pas. De situatie tussen kandidaten Jordan en Christian liep dan ook danig uit de hand, dat ze door de productie zonder pardon naar huis werden gestuurd. Maar waar liep het spaak?

Jordon had Christian geconfronteerd met het feit dat hij zijn date-kaartje aan Nicole had gegeven, het meisje waar ze allebei interesse in hebben. De hele boel escaleerde al snel, waarna Christian hardhandig tegen de vlakte werd gewerkt. Ook de andere deelnemers én de crew raakten betrokken: zij moesten Christian er van weerhouden wraak te nemen op Jordan. “We gaan ons nooit meer veilig kunnen voelen rond hen”, klonk het. “Die twee moeten nu vertrekken, ze zijn voor geen rede meer vatbaar!”

Naar huis

Uiteindelijk waren het de producenten die Jordan en Christian uit elkaar konden trekken. Zij hadden meteen een duidelijke boodschap voor de heethoofden: de mannen werden uit ‘Bachelor in Paradise’ geschopt en op een vliegtuig richting huis gezet. “Jullie veiligheid is van het grootste belang”, gaf de presentator tekst en uitleg. “Wij hanteren een nultolerantie als het op geweld aankomt.”

Christian, die overigens een ijskompres kreeg voor zijn schouder, en Jordan begrepen het besluit van de makers. En ook de rest van de vrijgezellen was zichtbaar opgelucht. “Ik werd echt bang. Ik wil niet dat iemand gewond raakt”, aldus Nicole, de single waar Jordan en Christian om vochten. “Dat is wel het laatste waarom ik hier aanwezig ben.”