VIDEO. De jeugd wil de macht grijpen in ‘Switch’ MC

15 juli 2019

12u23 0 TV Een 18-jarige, een 19-jarige en een 23-jarige quizzer willen deze week de macht grijpen in ‘Switch’. Aan Adriaan Van den Hoof om één en ander in goede banen te leiden. Dit zijn de spelers van deze week.

Gwen Poppeliere

18 jaar, uit Poppel.

Student Medical Management Assistant in Geel.

Droomt ervan om na haar studies medisch vertegenwoordiger te worden.

Heeft een prille relatie met Glenn.

Lid van een studentenvereniging voor vrouwen. Polly is haar bijnaam daar.

Bakt graag in haar vrije tijd.

Jannik Dirickx

34 jaar, uit Mechelen

Communicatiemedewerker bij VOCVO, bekend van de Wablieft-prijs voor helder taalgebruik.

Woont samen met Jolien, die hij leerde kennen via een gemeenschappelijke vriendin.

Verhuurt een kamer via Airbnb.

Heeft een passie voor verre reizen.

Speelt graag raketsporten: tennis, badminton, squash, tafeltennis.

Lukas Ghijselinck

19 jaar, uit Ternat

Student Energietechnologie in Gent. Zit op kot in Gent.

Heeft een relatie.

Speelt muziek in de jazzband “A Toy Named Lesly”. De band werd vernoemd naar de furby uit ‘Het Eiland’.

Als grote fan gebruikt Lukas graag quotes uit ‘Het Eiland’.

Zit al 13 jaar in de scouts, is tegenwoordig scoutsleider.

Line Wouters

37 jaar, uit Grimbergen

Leerkracht lager onderwijs in Koningslo. Geeft les in het vierde leerjaar.

Favoriete lesonderwerp: de provincies.

Is getrouwd met Jan en heeft twee zonen. Eén van haar zonen zat het voorbije jaar bij haar in de klas.

Loopt graag in haar vrije tijd, deed al mee aan de marathon van Brugge.

Shalien Van Tendeloo

23 jaar, uit Nijlen

Student orthopedagogiek aan de UGent. Zit op kot in Gent.

Doet volgend jaar stage in de bijzondere jeugdzorg in Antwerpen.

Single.

Indische roots.

Heeft een puppy die Nala heet.

Fan van ABBA.



Eén, van ma. tot vr. omstreeks 20.45 u.