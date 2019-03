VIDEO. De eerste knieval ooit in ‘Blind Date’ is een feit TDS

20 maart 2019

16u05

Bron: VTM 0

Een eerste huwelijksaanzoek in Blind Date vanavond? Vorige week zagen de VTM-kijkers 60-plussers Jerry en Roos samen vertrekken naar Malaga. Op reis klikte het zo goed, dat Jerry op de laatste avond een verrassing in petto had voor Roos. In het restaurant ging hij voor haar op één knie... Wat wil Jerry haar vragen? ‘Blind Date’, vanavond om 21u15 op VTM.