VIDEO: Dansgroep blaast jury 'America's Got Talent' weg met Golden Buzzer-act: "Dit is gewoon niet normaal!" MVO

01 juni 2018

06u56 664 TV Het nieuwe seizoen van 'America's Got Talent' is gestart met een knaller. Presentatrice Tyra Banks haalde haar Golden Buzzer boven voor dansgroep Zurcaroh, een collectief van jongeren dat 'geen enkele danser weigert', maar alsnog de beste prestatie van het seizoen neerzette.

De dansgroep uit Oostenrijk ziet het groots. Vorig jaar wonnen ze nog 'France's Got Talent', met een prachtige choreografie op een nummer uit Disneyfilm 'Moana'. Nu probeert Zurcaroh het ook op Amerikaanse bodem. Met hun verbazende stunts en synchrone danspasjes schopten ze zich alvast rechtstreeks een weg naar de finale, dankzij de Golden Buzzer van Banks. Niet alleen zij, maar ook de volledige jury was onder de indruk. "Dit was fenomenaal", klonk het over de hele lijn.

Opvallend, want de groep laat nochtans iedereen toe die met hen wil meedansen, of het nu ervaren dansers zijn of niet. "Ik heb mijn groepsleden verteld dat deze dansgroep hun leven kon veranderen, ik denk dat dat nu net gebeurd is", besluit een emotionele oprichter en choreograaf Peterson da Cruz Hora aan het einde van de show.