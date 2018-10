VIDEO. Danira is helemaal ondersteboven wanneer haar vader 'Die Huis' binnenstapt Mark Coenegracht

29 oktober 2018

12u00 0 TV Ze had voor zichzelf uitgemaakt dat ze geen traantjes zou wegpinken tijdens haar verblijf in ‘Die Huis’, de reportagereeks waarin Eric Goens 24 uur lang BV’s ontvangt op een droombestemming in Zuid-Afrika. Maar dat was buiten de vader van Danira gerekend, die als extra gast compleet onverwacht opdaagt in het programma. Het fragment van de openingsaflevering dat iedereen bij de keel zal grijpen morgen, kan u hier al ontdekken.

Dat Danira een uitnodiging kreeg om naar Zuid-Afrika te reizen, verraste haar danig. “Ben ik wel interessant genoeg?”, vroeg ze zich af. Danira is immers nog maar sinds enkele maanden 28 jaar en eigenlijk dus nog echt jong om al gast te zijn in ‘Die Huis’, waar doorgaans BV’s met naam en faam - zoals vice-president Kris Peeters, weervrouw Sabine Hagedoren of Erik Van Looy -worden ontvangen. En toch koos meester-reportagemaker Goens Tekessidis voor haar. Meer nog, het meisje dat op de VRT-nieuwsdienst begon en daarna furore maakte in ‘De Slimste Mens’ werd de opener van het tweede seizoen van de Zuid-Afrikaanse versie van ‘Het Huis’.

In ‘Die Huis’ leren we een andere Danira kennen. Vakkundig pelt Goens de beschermlaagjes weg bij Danira en overtuigt haar om in haar ziel te laten kijken. We krijgen beeld en geluid van de jonge rockchick, en da’s even schrikken. Ze vertelt ook met de krop in de keel dat ze eigenlijk niet weet hoe het leven in een ‘normaal’ gezin er uitziet. Mama en papa Terkessidis gingen uit elkaar toen hun dochter amper vier was, maar verder wil ze geen kwaad woord over haar ouders horen. “Ze hebben altijd geleefd alsof we wel een gezin waren.” Ze groeide op in Vilvoorde, stad waar ze nog altijd woont. Aan Eric Goens vertelt ze dat ze haar onbezonnen jeugd en klasleven heeft gedeeld met drie jongens die later als IS-strijders naar Irak zijn getrokken. Dan schrik je wel even.

Danira fladdert door ‘Die Huis’. Er vloeien traantjes als ze in de kinderkamer een resem pakkende foto’s te zien krijgt. En ja, haar fysieke test is een kleine - neen eerder een grote - ramp. Maar als Goens compleet onverwacht haar vader laat binnenstappen, wordt ‘Die Huis’ écht pakkend. Daar en dan, op dat ene moment, breekt Danira. De emoties die zomaar naar boven komen zijn hevig, echt en ontwapenend. En heel erg mooi om zien.

‘Die Huis’, morgenavond om 20.35 uur op Eén.