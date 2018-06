VIDEO. 'Campus 12' wordt opvolger van 'Ghost Rockers' op Ketnet TDS

26 juni 2018

18u14 13 TV Vanmiddag werd 'Campus 12' voorgesteld. De makers van de succesreeks 'Ghost Rockers' kropen in hun pen om een gloednieuw verhaal te schrijven voor de Ketnet-kijkers. Het eerste seizoen van 'Campus 12' zal vanaf het najaar op Ketnet te zien zijn.

'Campus 12' vertelt het verhaal van stoere bokser Noah De Smidt die op zoek gaat naar zijn tweelingzus Bo De Smidt die van de ene op de andere dag van de aardbodem verdwenen lijkt. Het wordt nog gekker wanneer blijkt dat Noah de enige is die zich zijn zus nog kan herinneren. Het lijkt alsof ze nooit bestaan heeft. Er is echter nog één iemand met herinneringen aan Bo: Sam. Sam is lid van dezelfde boksclub als Noah. Hoewel ze elkaars tegenpolen zijn, kunnen ze niet anders dan samen op zoek gaan.

Wanneer blijkt dat de sleutel tot het mysterie rond Bo zich in het theater van de elitaire familie 'Vincke' bevindt, wil hij kost wat kost lid worden van het koor van de Vinckes; 'De twaalf'. Dat tegen de zin van zijn familie en de familie Vincke: de twee families leven al jaren in ruzie. Noah ontdekt echter dat de haat tussen de twee compleet verschillende werelden van boksen en theater/zang enkel gestoeld is op vooroordelen en dat de twee werelden meer gemeen hebben dan op het eerste zicht lijkt. 'Campus 12' is een productie van Studio 100 voor Ketnet.