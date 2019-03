VIDEO. Bruid die aanstaande compleet vernederde in ‘Blind getrouwd Australië’ kan gevoelens plots niet meer de baas TDS

19 maart 2019

16u49

Bron: Channel 9 1 TV De kijkers van de Australische versie van ‘Blind Getrouwd’ wrijven zich hoopvol in de handen: hoewel het huwelijk tussen Ning (33) en ‘haar’ Mark (41) op een valse noot was begonnen door haar vernederende uitspraken tijdens de ceremonie, lijkt het tij nu toch gekeerd te zijn.

Herinner je je Nuria en Stijn nog uit het eerste seizoen van ‘Blind Getrouwd’? Nuria’s eerste indruk van haar aanstaande was toen niet bepaald positief. “Ik wil mij echt omdraaien en weggaan. Ik vind hem een seut, een stijve hark, een nerd”, klonk het onomwonden. Maar Nuria gaf haar huwelijk een kans en werd uiteindelijk smoorverliefd op haar nagelnieuwe man. In het Australische ‘Married at First Sight’ lijkt hetzelfde scenario plaats te vinden.

Toen bruid Ning Surasiang voor het eerst te zien was in ‘Blind Getrouwd Australië’, had ze meteen de toon gezet. De bruid was niet onder de indruk van de echtgenoot die de experten voor haar hadden gekozen en maakte dat ook op pijnlijke wijze duidelijk. De bruid met Aziatische roots was tijdens hun huwelijksdag meteen in tranen uitgebarsten en had de grootste moeite om Mark een blik te gunnen, laat staan hem in de ogen te kijken. “Ik ben hier enkel voor het eten en de drank. Ik ben hier niet om jou te ontmoeten en niet om te trouwen”, zo liet zij Mark meteen weten dat hij niet haar type was. En ook: “Ik wou de wagen omdraaien, maar de limousine was te groot.”

Gevoelens bekennen

Een even pijnlijke als vernederende situatie dus. Al kwam daar intussen blijkbaar verandering is, want tijdens de laatste aflevering moest Ning plots bekennen dat ze gevoelens heeft gekregen voor Mark. Er is zelfs sprake van verliefdheid. “Ik heb gevoelens ontwikkeld voor Mark”, bloosde ze. “Hij heeft zo veel geduld gehad. Het is geweldig dat hij nog steeds in mijn buurt wil zijn.”

Ook Mark bevestigde zijn gevoelens en liet zelfs al optekenen dat er sprake is van intimiteit. Het blijft voorlopig nog een werkpunt voor het koppel, maar ze zien de toekomst rooskleurig in. “Ik wil niet veranderen wat ik voel, dus ik blijf bij Mark in het experiment”, zei Ming tijdens het gesprek met de experten. Die gaven haar nog een woordje advies: “Ga zeker verder waar je mee bezig bent en speel wat met elkaar!”

De gevoelens bleken wederzijds. Toen de experten Mark vroegen of hij nog steeds gelukkig is met ‘zijn’ Ning, antwoordde hij met een korte maar krachtige “waarom zou ik niet gelukkig zijn?”. Mark liet daarop weten dat nog geen haar op zijn hoofd eraan denkt het experiment te verlaten. Of de liefde tussen Ning en Mark zal zegevieren, zal de finale uitzending volgende week uitwijzen.