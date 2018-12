VIDEO. Britse presentatrice wil tv-kok culinaire tip geven, maar dat loopt niet zoals gepland TDS

17 december 2018

09u59

Bron: ITV 0

De Britse presentatrice Holly Willoughby is eigenhandig verantwoordelijk voor een van meest hilarische momenten ooit uit ‘This Morning’, een populaire ochtendshow. Toen zij en co-presentator Phillip de Italiaanse tv-kok Gino D’Acampo te gast hadden, kwamen ze al snel te weten dat hij niet tegen kritiek kan. Holly had immers aangegeven dat zijn hartige pastagerecht veel weg zou hebben van een Britse Carbonara, indien hij er hamblokjes zou aan toevoegen. Kok Gino was duidelijk op zijn tenen getrapt. “Als mijn grootmoeder wielen had, dan was zij een fiets. Wat jij zegt houdt geen steek. Het gaat om een volledig ander recept.”