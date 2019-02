VIDEO. Britse Presentatoren krijgen de slappe lach nadat collega wel zéér bizar geluid maakt TDS

28 februari 2019

17u08

Bron: ITV/Good Morning Britain 0

Op televisie zie je enkel doorwinterde professionals, toch? Think again, want af en toe kan zelfs de meest professionele presentator zichzelf niet in bedwang houden. Dat bewees ook ‘Good Morning Britain’-presentatrice Kate Garraway vandaag, toen ze plots een wel zéér eigenaardige kreet uitsloeg. Heel gênant en ongemakkelijk voor Kate, maar hilarisch voor haar collega’s. Iedereen barst dan ook in schaterlachen uit.