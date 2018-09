VIDEO. Boer Jeroen gelooft niet in liefde op het eerste gezicht, tot Séverine voorbij wandelt SD

03 september 2018

16u18

Bron: VTM 2 TV Vanavond worden de 5 boeren in de eerste aflevering van 'Boer zkt Vrouw – De Wereld Rond' overrompeld door meer dan 1.500 brieven, pakjes en videoboodschappen. Niet veel later komen ze oog in oog te staan met de dames. Bij boer Jeroen is het meteen prijs: "Ik zit nu al met kriebels in mijn buik."

Jeroen weet niet wat hem overkomt. Klamme handen, blozende wangen… hij is volledig van slag van één van de dames, nog voor hij zelfs maar een woord met haar gewisseld heeft.

Dina Tersago en An Lemmens hebben een verrassing voor Jan, Manu, Jeroen, Jitse en Bjorn.

Jarenlang hebben ze onze Belgische frietjes moeten missen. Maar nu halen de boeren hun schade in.

Jan en Manu verdrinken in de talrijke brieven en attenties. Er komt zelfs een verhuiswagen aan te pas.

Vanavond komt Sean Dhondt langs. Niet alleen is hij een grote fan van het programma, ook weet hij maar al te goed wat de boeren en hun dames in het programma te wachten staat, want zijn vrouw Allison liet haar Amerika achter zich voor de liefde.

