VIDEO. ‘Belgium’s Got Talent’-kandidaten verbazen in ‘America’s Got Talent’ KD

15 januari 2019

11u26 0 TV DDF Crew, bij ons bekend door hun deelname aan ‘Belgium’s Got Talent’, hebben Amerika verbaasd met hun act in ‘America’s Got Talent: The Champions’, waarin winnaars en finalisten van ‘Got Talent’ uit verschillende landen het tegen elkaar opnemen.

De jongens van DDF crew, die in 2016 in de halve finale van ‘Belgium’s Got Talent’ sneuvelden waren uitgenodigd voor de strijd der titanen omdat ze in 2012 ‘Holland’s Got Talent’ wonnen. Hoewel de commentaren van het publiek positief waren, wisten de Belgen zich niet te plaatsen voor een plekje in de top drie. De jury was minder enthousiast over het viertal. “Ik heb al veel beter gezien”, kraakte Howie Mandel de act af. Het publiek zette hem met boegeroep terug op z’n plaats. Mel B was wel laaiend enthousiast. “Ik heb er echt van genoten.” En Heidi Klum verdedigde onze landgenoten “Howie begrijpt niet dat jullie het gemakkelijker doen lijken dan het is. Het was perfect getimed en ik vond het leuk om naar te kijken.”

(lees verder onder de video)

Elke aflevering van ‘America’s Got Talent: The Champions’ nemen er tien kampioenen het tegen elkaar op, waarna er per aflevering twee doorstoten naar de finale. De Schotse Susan Boyle en Amerikaanse Preacher Lawson wisten zich vorige week te plaatsen. Deze week gingen de finaletickets naar zangeres Cristina Ramos, die eerder al ‘Spain’s Got Talent’ won, en stuntduo Deadly Games, dat de Golden Buzzer kreeg.

Bekijk hier de auditie van DDF Crew in ‘Belgium’s Got Talent’.