VIDEO: Bekijk het verrassende voorjaar van Eén nu al in preview KDL

13u44

Bron: VRT 0 RV Collage TV Een heleboel nieuwe programma's en de terugkeer van een aantal vaste waarden: daar kan je komend voorjaar naar kijken op VRT. Kan je niet langer wachten? Kijk dan snel al even naar de vele previews.

De openbare omroep heeft vandaag de programma's voorgesteld die in het voorjaar op het televisiescherm te zien zullen zijn. Er staan vertrouwde en nieuwe gezichten klaar om de Vlaming een buitengewone tv-avond te bezorgen. Zo praat Cath Luyten in het nieuwe programma 'Vandaag over een jaar' met mensen die een bijzonder plan willen verwezenlijken, terwijl Dieter Coppens de kijkers doet genieten van 'Down the road' en zijn nieuwe dierenprogramma. Philippe Geubels doet dan weer wat hij het beste kan en brengt het spraakmakende 'Taboe' humor met net dat extra laagje, terwijl Steven Van Herreweghe televisiemomenten een nieuw leven geeft in 'Van algemeen nut'. Ook Saartje Vandendriessche is helemaal terug. Zij toont zich zoals we haar nog nooit zagen in 'Op de man af'. Ook fictieliefhebbers komen aan hun trekken met een nieuw spannend seizoen van het zeer gesmaakte 'Salamander'. En nieuwkomer Kamal Kharmach vist uit welke gebeurtenissen in 'Het collectief geheugen' moeten komen. Wat je allemaal mag verwachten, gieten we even in een overzichtje.

FICTIE

- In de nieuwe tragikomische fictiereeks 'Gevoel voor tumor', met onder andere Maarten Nulens, Els Dottermans en Dirk Van Dijck, wordt het leven van Tristan Devriendt helemaal overhoop gehaald wanneer hij plots kanker krijgt.

- In het langverwachte tweede seizoen van 'Salamander' ontdekt hoofdinspecteur Gerardi (Filip Peeters) een samenzwering rond het bezit van diamantmijnen. Door zijn onderzoek komen zijn leven en dat van zijn dochter op het spel te staan.

- 'Loslopend wild & gevogelte' is terug met een gloednieuw vierde seizoen en toont in zijn eigengereide stijl hoe vrouwen en mannen zich in bochten moeten wringen om in deze veeleisende tijden het einde van de dag te halen.

- Wie de familie Welvaert mist, kan in afwachting van het derde en laatste seizoen van 'Eigen kweek', vanaf donderdag 4 januari bij Eén opnieuw genieten van het tweede seizoen, met onder andere Dirk Van Dijck, Sien Eggers, Wim Willaert, en Maaike Cafmeyer.

- In de spannende, Nederlandse succesreeks 'Klem' ontdekt Hugo Warmond dat zijn jongste dochter vriendinnen is met de dochter van de gevaarlijke crimineel Marius Milner...

- Op vrijdagavond kunnen de kijkers genieten van buitenlandse topfictie, waaronder het tweede seizoen van 'Outlander', de derde reeks van 'Poldark', en het twintigste seizoen van 'Midsomer murders'.

REPORTAGE EN DOCUMENTAIRE

- In het nieuwe 'Down the road' gaat Dieter Coppens samen met zes jongvolwassenen met het syndroom van Down een avontuurlijke uitdaging aan: ze maken een roadtrip door zeven landen en verleggen zo hun grenzen.

- Arnout neemt de kijkers in de nieuwe docureeks 'De zoo 175' (werktitel) op zijn eigen enthousiaste manier op sleeptouw doorheen de wonderbaarlijke geschiedenis van de Antwerpse ZOO, die al generaties lang tot de verbeelding spreekt.

- In de intieme docureeks 'Afscheid' maakt Karine Claassen het onbespreekbare bespreekbaar: ze volgt zes mensen tijdens de laatste weken en maanden van hun leven.

- Dieter Coppens is nog met een tweede programma te zien dit voorjaar: hij duikt onder in de dierenwereld en volgt een half jaar lang het kruim van de Belgische dierenexperts, en brengt unieke verhalen over mens en dier.

- In het nieuwe 'Mij overkomt het niet' praat Fatma Taspinar met zes mensen die ongewild een ongeluk veroorzaakten, en die als dader of “veroorzaker” door het leven moeten.

- De documentairereeks 'M/V/X' volgt het leven van vijf Vlaamse transgenders tijdens hun zoektocht naar een leven dat beter past en minder wringt.

- Wat kunnen we als Belgen leren van onze buren? Dat onderzoekt Kobe Ilsen in de nieuwe reportagereeks 'Op één'. Hij reist de wereld rond en bezoekt hij de slechtste en de beste leerlingen van de klas rond thema’s als wonen, veiligheid en obesitas.

- In 'Vandaag over een jaar' ontvangt Cath Luyten bij haar in de studio elke week een aantal gewone Vlamingen die in 2017 iets bijzonders willen realiseren – zowel grote als kleine plannen. Na een jaar wandelen ze onder luid applaus de studio weer binnen: zijn ze geslaagd in hun persoonlijke missie?

- 'Politie 24/7' brengt een waarheidsgetrouwe weergave van het werk van Lokale Politie Antwerpen zoals de wijkteams, het snelle responsteam, de mobiele eenheid, de gerechtelijke afhandeling, en het hondenteam.

- In het nieuwe Nederlandse programma 'Dance around the world' reizen voormalig modern danser Jan Kooijman en voormalig hiphopdanser Ish Aït Hamou de wereld rond om de meest bijzondere dansen te leren en zo in de cultuur en tradities van een land te duiken.

- In haar nieuwe programma ontmoet Kristel Verbeke jongens en meisjes tussen 10 en 13 jaar en praat met hen over wat hen écht bezig houdt. Ze praat met hen door over thema’s als geluk, opvoeding, perfectionisme, vooroordelen en verdriet.

- Natuurlijk is ook het reportageprogramma 'Pano' weer terug met pakkende en onthullende verhalen.

ENTERTAINMENT EN HUMOR

- Saartje Vandendriessche neemt het in het avontuurlijke 'Op de man af' elke week op tegen een bekende man, in een sportieve uitdaging die hij mag kiezen. Ze wordt daarbij bijgestaan door Els Snauwaert en Hanna Mariën.

- In het spraakmakende 'Taboe' gaat Philippe Geubels op zoek naar de grenzen van zijn humor. Hij trekt een week op avontuur met een groep mensen om wie je eigenlijk niet mag lachen, zoals mensen met een andere huidskleur en holebi’s, en brengt dan comedy over hen, voor hen.

- In 'De columbus' trekt Wim Lybaert erop uit met zijn zelfgebouwde huis op wielen en met een bekende gast, op zoek naar het goeie leven onderweg. In goed gezelschap genieten Wim en zijn gasten, waaronder Lieve Blancquaert, Filip Peeters en Hilde Crevits, van vrije tijd die echt vrij is.

- Na de succesvolle remake van het legendarische panelprogramma 'De 3 wijzen' vorig jaar trekt Kobe Ilsen terug zijn strak pak en opvallende schoenen aan voor een tweede seizoen, met vertrouwde wijzen als Maaike Cafmeyer en Jeroen Meus en nieuwe gezichten als Julie Van den Steen en Adriaan Van den Hoof.

- In zijn nieuwe programma 'Van algemeen nut' nodigt Steven Van Herreweghe enkele bekende en minder bekende mensen uit die ooit op televisie geweest zijn. Samen met hen zoomt Steven elke week even dieper in op hun televisiemoment en geeft het op alle mogelijke manieren een tweede leven.

- In 'Het collectief geheugen', gepresenteerd door Kamal Kharmach argumenteren kapiteins Maaike Cafmeyer en Jacques Vermeire elke week, samen met een bekende gast, welke gebeurtenissen, personen en voorwerpen we in ons collectief geheugen opnemen.

DAGELIJKSE PROGRAMMA’S



Dagelijks op post zijn uiteraard 'Dagelijkse kost', 'Blokken', 'Het journaal', 'Iedereen beroemd', 'Thuis', en 'Van Gils & gasten'.