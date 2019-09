VIDEO. Bekende Vlamingen die werden misbruikt voor fake news getuigen

08 september 2019

“Mensen zullen wel doorhebben dat dit fake is, dacht ik. Tot de ongeruste berichten van vrienden en familie binnenstromen” - An Lemmens is slechts één van de vele BV’s van wie de naam en foto werden misbruikt in online fake news. Terwijl ze er zelf geen weet van hadden, werd hun naam en gezicht gebruikt om allerlei dubieuze producten te verkopen. ‘Telefacts’ onderzocht de zaak en sprak met An, Evi Hanssen en Natalia.



‘Telefacts’, woensdag 11 september , 22u50 op VTM.