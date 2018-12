VIDEO. Bedriegt Niels zijn vriendin Rosanna? Nederlandse reality-ster is er zeker van: “Ik heb bewijs” KD

18 december 2018

19u55

Bron: Michella Kox 0 TV Voormalig ‘Temptation Island’-deelnemer Niels Van der Zanden zou zijn vriendin Rosanna bedrogen hebben. Dat zegt de Nederlandse reality-ster Michella Kox die enkele naaktfoto’s van de man deelde als bewijs. Zowel Niels als Rosanna ontkennen het verhaal.

Michella Kox, die in Nederland bekend staat als een showbizzfenomeen en grote fan van ‘Temptation Island', deelde het nieuws op haar sociale media kanalen. “Vandaag is één van de beste dagen van 2018. Rosanna, je karma is onderweg”, schreef ze om 10 uur op haar openbare Facebook-pagina. “Niels gaat vreemd en ik heb gewoon het bewijs. Niets houdt me tegen om het filmpje straks te plaatsen.”

In het filmpje dat daarna op YouTube kwam, is er echter geen sprake van Niels en Rosanna. Michella heeft het op één verspreking na voortdurend over Hans en Grietje. “Jullie weten wel wie ik daarmee bedoel", knipoogt de brunette. “Kijk, dit zou ik normaal nooit doen. Ik heb al vaker zulke dingen gekregen en dat ga ik absoluut niet delen. Maar voor Grietje maak ik heel graag een uitzondering”, lacht de reality-ster.

Michella en Rosanna zijn namelijk al enige tijd verwikkeld in een heuse vete en stoppen hun haat voor elkaar niet onder stoelen of banken. “Ik heb hier altijd op gehoopt omdat jij hoopte dat ik klappen zou krijgen, maar nu lach ik”, grinnikt Michella. “Jij hebt een bruidsjurk gekocht. Jij gaat trouwen met iemand die foto’s van zijn piemel naar een andere vrouw stuurt. Maar ja, ik denk wel dat je nog steeds gaat trouwen, want je vergeeft hem toch alles", sneert ze richting Rosanna, die de escapades van Niels tijdens ‘Temptation Island’ en ‘Temptation Island VIPS’ telkens door de vingers zag.

Op haar Instagram Stories deelt Michella vervolgens naaktbeelden van Niels, zij het met een emoticon over z'n jongeheer geplakt. “Anders word ik geblokkeerd”, verduidelijkt ze. Michella zegt zelf dat ze de beelden kreeg van een meisje dat naaktfoto’s ruilde met Niels en van plan was om met hem af te spreken. Al ging dat laatste niet door. “Toen puntje bij paaltje kwam, haakte hij af. Maar dit is ook al vreemdgaan, hoor.”

Niels reageerde op de aantijgingen op zijn eigen Instagram Stories. “Ik ben zeker niet vreemdgegaan”, klinkt het fel. “Als ik een gesprek heb met iemand, betekent dat niet dat ik vreemdga. Het zijn gewoon oude gesprekken uit het verleden. Het stelde niks voor", aldus Niels. De spierbundel bekent zo wel dat hij zijn geslachtsdelen zijn die nu op het internet circuleren, maar dat lijkt hem niet te deren. “Zet mijn privéfoto’s maar online. Ik schaam me echt werkelijk nergens voor.”

Ook Rosanna laat op Instagram van zich horen. “Mooi is dat hoe sommige mensen je relatie proberen kapot te maken”, zegt ze. “Iedereen weet dat het even uit is geweest tussen ons na ‘Temptation’. Ik heb gesprekken gehad met anderen, Niels heeft gesprekken gehad met anderen. Boeiend. Daarna zijn we weer bij elkaar gekomen. Verleden is verleden.”

De blondine had ook nog een niet mis te verstande boodschap voor Michella Kox. “Sommige mensen zijn gewoon zo geobsedeerd door ons. Ik vind het eigenlijk best een compliment. Sommige mensen zijn gewoon zelf zo diep ongeluk dat ze proberen anderen hun leven te verpesten”, aldus Rosanna. “Maar mijn leven verpest je niet, want ik ben wel gelukkig.”

Michella wijst haar volgers er echter op dat het ‘Temptation’-koppel, volgens haar, gebakken lucht verkoopt. Op de foto toont ze dat de naaktbeelden van 2 december dateren en meldt ze ook dat de handtas en de trap van Rosanna te herkennen valt. Volgens haar zijn het dus helemaal geen oude beelden, maar daar denken Niels en Rosanna anders over.