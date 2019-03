VIDEO. Bart Kaëll leidt ons rond achter de schermen bij ‘Liefde voor Muziek’ Redactie

09 maart 2019

08u34 0

De opnames voor het vijfde seizoen van ‘Liefde voor Muziek’ zijn begonnen. De artiesten vertoeven deze week in een villa in de buurt van Sevilla. Bart Kaëll had tussen de opnames door even de tijd om ons rond te leiden.

Dit jaar zullen naast Bart Kaëll ook Milow, Laura Tesoro, Ilse DeLange, Jan Leyers, Stef Kamil Carlens en de mannen van Kommil Foo te zien zijn in het muziekprogramma. Benieuwd hoe de artiesten elkaars repertoire gaan coveren? Dan moet je nog even geduld hebben. Het programma zal later dit voorjaar te zien zijn op VTM.