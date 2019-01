VIDEO. “Alsjeblieft, zeg dat dit een grap is”: Laura Tesoro barst in tranen uit na monsterboete SD

07 januari 2019

07u00

Bron: VTM 0

De meest aangedane gefopte BV in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ is bij deze bekend. Laura Tesoro (22) krijgt tijdens een ‘politiecontrole’ te horen dat ze 4.000 euro aan verkeersboetes heeft verzameld en barst vrijwel onmiddellijk in tranen uit. Laura is immers een snelheidsduivel volgens vriendin Ellen. Zij rijdt regelmatig mee en voor haar mag het in de wagen toch een vitesse minder zijn. Wanneer de nietsvermoedende Laura te horen krijgt dat haar wagen geseind staat als in beslag te nemen en er op de koop toe nog een teleurgestelde fan opduikt, is het hek helemaal van de dam...

‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’, vanavond om 20u35 bij VTM.