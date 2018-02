VIDEO: "Alleen goedkope moppen voor jullie" - Philippe Geubels doorprikt 'Taboe' over mensen in armoede TDS

18 februari 2018

21u33 0 TV Philippe Geubels trekt voor 'Taboe' telkens voor een week op pad met vier mensen met wie je doorgaans niet lacht. In de aflevering van vanavond tast d e stand-upcomedian de grenzen van de humor rond armoede af. "We gaan dingen doen die hun budget normaal niet toelaten. Zoals naar de Delhaize gaan", klinkt het.

Een steeds groter wordende groep in de samenleving leeft onder de armoedegrens. Los van het financiële aspect, heeft leven in armoede op persoonlijk vlak vaak verregaande gevolgen. Mensen in armoede krijgen vaak het verwijt dat ze de problemen aan zichzelf te danken hebben, of niet genoeg moeite doen om eruit te klimmen. Het stigma rond armoede is groot en blijft vaak aan iemand kleven, zelfs nadat de financiële problemen van de baan zijn.

Marie-Helene (48) heeft een doctoraat in de toegepaste economische wetenschappen en belandde in armoede nadat haar zaak in coaching en voetreflexologie over de kop ging. Stilaan werkt ze zich naar boven uit de financiële ellende. Vooral voor haar kinderen vindt ze dat bijzonder zwaar.

Danny (52) groeide op in een kansarm gezin. Voor hem is het grote probleem van armoede niet het financiële aspect maar wel de schade en gevolgen van de sociale uitsluiting. Die zorgde er bij hem voor dat hij moeilijk uit zijn kansarme omgeving kon wegraken.

Nicole (73) erfde na de dood van haar man 2,5 miljoen Belgische frank schulden. Ze stond er alleen voor met vier kinderen en kwam terecht in een systeem van schuldbemiddeling en zware afbetalingen. Ze moet het nog steeds met 85 euro per week stellen.

Nancy (48) voedde voor een groot stuk haar eigen broers en zussen op. Voor school had ze meestal niet de tijd. En toch is het onder meer door de steun van een leerkracht dat ze uit de kansarmoede is geraakt. Die zei haar ooit: “Doe je best, Nancy, jij kunt dat wel.” En dat is ook gebleken.