Achter de schermen bij de eerste audities van 'The Voice Senior'

28 oktober 2018

Gisteren zijn bij VTM de opnames van ‘The Voice Senior’, de talentenjacht voor muzikale 60-plussers, gestart. Die stonden twee weken geleden al gepland, maar konden niet doorgaan omdat coach Water Grootaers (63) in het ziekenhuis lag. Hij is nu helemaal hersteld. Samen met de rest van de coaches is hij er helemaal klaar voor.