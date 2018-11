Victoria doet dankzij haar juf Leen mee aan ‘The Voice Kids’: “Zingen voor een publiek is een grote stap voor mij” VVDW

09 november 2018

06u00

Bron: Story 0 TV De auditie van de elfjarige Victoria Garcia Elorietta uit Liedekerke in ‘The Voice Kids’ ging niet onopgemerkt voorbij. Ze kreeg een staande ovatie voor haar vertolking van ‘Je suis malade’ van Serge Lama. Het is dankzij haar juf Leen dat Victoria deze stap durfde te zetten. Benieuwd of Gers Pardoel haar meeneemt naar de halve finale.

Ze is nog maar elf jaar, maar met ‘Je suis malade’ van de Franse zanger Serge Lama blies ze tijdens de blind auditions alle juryleden omver. Uiteindelijk koos ze voor Gers Pardoel als coach en daar had ze nog geen seconde spijt van. “Ik ken weinig liedjes van hem, maar hij is zo grappig!”, lacht Victoria. “En hij houdt rekening met wat ik graag wil zingen en welke kleren ik wil dragen. Ik hou bijvoorbeeld niet van jurken en rokken. Geef mij maar broeken!” Dat ze een Franstalig lied koos voor haar auditie, is niet toevallig. Haar vader is van Spaans-Portugese afkomst en haar moeder luistert meestal naar Franse liedjes. Maar het was Victoria’s juf Leen uit de Vrije Basisschool Sint-Antonius in Liedekerke die haar aanspoorde om zich in te schrijven voor ‘The Voice Kids’.

Hoe ontdekte jij het zangtalent van Victoria?

Leen: “Twee jaar geleden zat Victoria bij mij in de klas. Een braaf meisje, absoluut geen spring-in-’t-veld. Ze viel me pas echt op toen ik haar hoorde zingen tijdens muzische vorming. Ze maakte echt indruk op mij. Later zong ze nog op het vrije podium tijdens de zeeklassen en op het schoolfeest. Ik heb haar ouders gezegd dat ze haar moesten inschrijven voor ‘The Voice Kids’.”

Maar zij wilden dat niet?

