Victor uit ‘Blind Getrouwd’ doet zijn best om niet in dezelfde val als Joris te trappen: “Ik vecht tegen mezelf en mijn enthousiasme” FV

19 maart 2019

12u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV In ‘Blind Getrouwd’ houden Victor (29) en Line (29) alle opties nog open. Het jonge koppel groeit gestaag naar elkaar toe, al is dat vooral de verdienste van Victor: “Ik mag Lines twijfels niet persoonlijk nemen”, zegt hij in Dag Allemaal.

Joris, Stijn, Tim en ­Victor. Vier van de vijf ‘Blind Getrouwd’-­mannen hebben het stevig te pakken voor hun bruid. En hun gevoelens worden niet altijd evenredig beantwoord. Bij Joris en Annelies neemt de groeiende kloof stilaan erg pijnlijke proporties aan en ook Victor moet alle zeilen bijzetten om de frustraties niet de bovenhand te laten nemen. “Line heeft zoals ze zelf zegt een aantal muurtjes staan”, aldus Victor. “Het is aan mij om die nu steen voor steen af te ­breken.”

Dat vraagt veel begrip en vooral heel erg veel geduld.

Het is inderdaad zaak om er niet als een wildeman met de sloophamer op te vliegen. Gelukkig kunnen Line en ik daar heel makkelijk en open over communiceren.

Wat wel opvalt: zij heeft het moeilijker dan jij om complimenten te geven én aan te nemen.

Ook dat weet Line van zichzelf. Terwijl ik nu eenmaal iemand ben die snel complimenten geeft. Soms kan dat wat overdreven lijken, maar ’t is daarom niet minder oprecht.

Het is mooi dat jij zegt dat je Line alsmaar knapper begint te ­vinden.

In het begin had ik misschien niet meteen dat echte wauw-gevoel, maar ik zie nu week na week een mooiere vrouw staan.

Mogen we dat dan verliefdheid noemen?

Da’s misschien een brug te ver. Er zijn gevoelens, maar ik zou het nog geen verliefdheid noemen.

Heeft het jou verrast dat je zo overdonderd bent door haar?

Het is alleszins iets nieuws voor mij. In ’t verleden had ik altijd wel iets aan te merken op een vriendin. Omdat ik er niet helemaal voor open stond, denk ik. En dan zoek je bewust naar fouten, om er een punt achter te kunnen zetten. Bij Line vind ik eerlijk gezegd geen mindere kwaliteiten.

Het lijkt zelfs soms alsof jij je enthousiasme moet temperen.

Het is een wankel evenwicht, hé. Ik doe inderdaad mijn best om niet té enthousiast over te komen. Af en toe moet je daarbij vechten tegen jezelf, maar dat is nu eenmaal zo. Ik mag ook niet de fout maken om de twijfels van Line persoonlijk op te nemen.

Over twee weken moeten jullie beslissen of jullie al dan niet getrouwd blijven.

En dat gaat enorm spannend zijn natuurlijk. Als het niets wordt, dan is het zo, ik zal dat ook wel kunnen relativeren. Maar het zou wel jammer zijn.

Weet je zeker dat je klaar bent om afscheid te nemen van het vrijgezellenbestaan waar je al die jaren zo van ­hebt genoten?

Ik heb de knop omgedraaid, ja. Voor het eerst in m’n leven sta ik er echt helemaal voor open. Wat overigens niet wil zeggen dat ik op sociaal vlak gas heb moeten terugnemen, hé. Ik heb een druk sociaal leven in Arendonk, maar Line gaat net zo graag eens een glas drinken. Ik moet me dus niet saaier voordoen als ik bij Line ben.

De manier waarop jij met Line en jouw gevoelens omgaat, ’t valt wel in de smaak bij de kijkers.

Is dat zo? Ik lees weinig reacties, moet ik zeggen. En op straat merk ik ook weinig. Nu ja, hier in Arendonk zijn de meeste mensen ook gewoon zo beleefd om me niet honderd keer per dag dezelfde vraag te stellen. Ik heb ook geen horden verliefde meisjes achter me aan zitten trouwens. En zo is het wel goed. (lacht)

Als het over jou gaat, is Arendonk nooit ver weg. Hebben ze daar intussen al een standbeeld opgericht van jou?

Zo ver gaat het voorlopig nog niet. Maar iedereen gunt het me wel, hier in ’t dorp. En ja, de verbondenheid van mij met Arendonk is groot. Hoe moet ik dat uitleggen? Da’s het dorpsgevoel, hé. Ik woon hier al m’n hele leven, ik ben hier graag, ken iedereen. Maar als er een goeie reden voor is, sluit ik een verhuis niet uit, hoor. (knipoogt)