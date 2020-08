Vice TV stopt uitzendingen in Vlaanderen BDB

26 augustus 2020

17u59 0 TV Sinds deze week kan u niet langer genieten van de schilderkunsten van Bob Ross op VICE tv. De zender, die zich vooral richtte op jongeren, is vanaf 24 augustus niet meer te bekijken in ons land.

Met originele documentaires en spraakmakende tv-reeksen probeerde VICE tv vooral de harten van de jongeren te veroveren. ‘The Joy of Painting with Bob Ross’, waarbij de schilder in elke aflevering een werk voltooide, werd tijdens de coronacrisis zelfs een instant hit. Ondanks die kleine successen is de zender, die pas in 2017 gelanceerd werd, er nu toch mee gestopt.

De stopzetting kadert vooral binnen een kostenbesparende aanpak van moederbedrijf Vice Media Group. De groep wil het aanbieden van lineaire tv-kanalen terugschroeven en focussen op online content. Alle Europese zenders van de groep worden daarom stap voor stap stopgezet.

