Verwarring in 'Familie': wat is er aan de hand met de doodskist van Guido Van den Bossche? MVO

20u48 0 VTM Peter Van den Bossche (Gunther Levi) kijkt geschokt wanneer de doodskist van zijn vader wordt geopend TV In de spannende midseason dubbele finaleaflevering van 'Familie' komen we eindelijk te weten wat er 18 jaar geleden met Guido Van den Bossche is gebeurd. Op vraag van zijn dochter Amélie werd in de aflevering van vandaag zijn lijk opgegraven. En dat opent een mysterieus potje dat al die jaren gedekt is gebleven.

Peter Van den Bossche (Gunther Levi) en Amélie De Wulf (Erika Van Tielen) zijn halfbroer en halfzus. Dat kregen de twee geliefden enkele dagen geleden al zwart op wit te lezen in Familie. Maar Amélie wil een sluitende DNA-test en eist dat het lijk van haar vader Guido wordt opgegraven. Daarnet was te zien hoe de opgravers een verbijsterende ontdekking deden tijdens de werken. En dit enkele maanden na de speculaties over een mogelijke terugkeer van acteur Karel Deruwe, die opnieuw op de Familie-set zou gesignaleerd zijn. Wat is er met Guido aan de hand?

(lees verder onder foto)

VTM

Opmerkelijk: in de doodsbrief die VTM destijds publiceerde als promotie voor de aflevering waarin de afscheidsplechtigheid van Guido plaatsvond, staat zwart op wit dat de man gecremeerd is. Dat zou betekenen dat het lichaam van Guido in een urne zit, ofwel op de begraafplaats of bij één van de familieleden thuis. Een opgraving met kist en bijhorende zerk: het roept dus enige vragen op.

De makers van 'Familie' geven voorlopig nog niets prijs over het verloop van de aflevering, dus het is afwachten tot vrijdag om te zien hoe dat 'probleempje' wordt opgelost.

Nog een fout

Naast de opgraving die eigenlijk niet zou kunnen, merkten aandachtige kijkers nóg een fout op. Op de grafsteen staat namelijk dat Guido Van den Bossche in 2000 overleden is en Guido overleed in 1999. Alweer een foutje dus.

VTM De zerk van Guido Van den Bossche

En dan is er nog Jan (Jef De Smedt). Hij stuikte vorige week in elkaar na de openbare verkoop van zijn café. De situatie is ernstig en Jans toestand gaat zienderogen achteruit. De paniek breekt dan ook uit wanneer zijn hart het plots begeeft…

Facebook De doodsbrief van Guido Van den Bossche spreekt de huidige verhaallijn tegen.

VTM Jans (Jef De Smedt) toestand gaat zienderogen achteruit