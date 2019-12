Verwarring in ‘Familie’: de Bomma wordt 93 jaar, maar éigenlijk zou ze al ouder dan 100 moeten zijn MVO

30 december 2019

09u10 0 TV In ‘Familie’ is er meer reden om te feesten dan alleen kerst en nieuw. Ieders favoriete personage, ‘de bomma’, wordt namelijk 93-jaar oud. Dat moet natuurlijk uitgebreid gevierd worden. Er is echter één probleempje: het VTM-programma negeert daarbij twee tijdsprongen die werden gemaakt. In principe zou de bomma dus al ruim over de 100 jaar oud moeten zijn.

Annie Geeraerts, die de rol van de bomma al jaren vertolkt, is in het echte leven ook 93. Zij mag haar verjaardag echter in minder koude tijden vieren, want ze werd geboren in augustus. Op dat gebied klopt die leeftijd dus perfect. Maar als we de tijdlijn van de reeks bekijken, kan dat helemaal niet.

In het eerste seizoen in 1991 werd ze 65 jaar oud, dat werd bevestigd in de eerste aflevering van de soap. In tussentijd vonden er twee tijdsprongen plaats: eentje in 1997, toen gingen ze 7 jaar vooruit, en in 2006 was er een tijdsprong van 3 jaar. Als je die meerekent, zou de bomma vandaag eigenlijk 103 worden.

De makers van het programma werden al verschillende keren aangesproken op dat probleem in de continuïteit, en geven toe dat ze de tijdsprongen niet meer meerekenen in de leeftijd van de volwassen personages. “De kijkers maken daar niet echt een probleem van", klinkt het.

‘Familie’, van maandag tot vrijdag om 20u op VTM.