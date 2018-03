Verwarde Sean Penn steekt sigaretten op tijdens tv-interview: "Dan hebben de oncologen tenminste werk" SD

Sean Penn (57) maakte een verwarde indruk in 'The Late Show'. Hij was er te gast om zijn roman 'Bob Honey' te promoten. De acteur vertelde aan Stephen Colbert dat hij een kalmeringsmiddel had genomen "om te kunnen slapen na een nachtlucht". Vervolgens stak Penn nonchalant een sigaret op. Toen Colbert hem vroeg of hij niet overwoog te stoppen met roken, antwoordde Penn doodleuk: "Het biedt werkzekerheid voor oncologen."