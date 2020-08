Vervolg op ‘Who’s The Boss’ in de maak MVO

Tony Danza en Alyssa Milano werken aan een nieuwe versie van 'Who's The Boss', hun jaren 80-hitserie die in België werd uitgezonden onder de naam 'De Baas In Huis'.

De twee kruipen voor de nieuwe show weer in hun rollen van vader en dochter Tony en Samantha Micelli. In de originele show ging Tony aan de slag als huishouder bij zakenvrouw Angela, haar zoon Jonathan en moeder Mona, en trokken de oud-honkballer en zijn dochter in bij het gezin.

In de revivalserie is Samantha een alleenstaande moeder die weer in het huis woont waarin zij is opgegroeid. Volgens Deadline staan Judith Light en Danny Pintauro, die Angela en Jonathan speelden, achter de plannen en wordt er gekeken naar mogelijke gastrollen voor de twee. De actrice achter Mona, Katherine Helmond, overleed in 2019 op 93-jarige leeftijd.

Alyssa liet dinsdag op Twitter weten dat ze erg blij is dat ze het nieuws over de nieuwe serie eindelijk mag delen. “We vonden dit het perfecte moment om te vertellen hoe het nu met deze geweldige personages zou gaan. Ik kan niet wachten om dit verhaal met jullie te delen.” Ze deelde ook een oude castfoto uit de jaren 80 en een regeltje uit het openingsnummer van de originele serie.