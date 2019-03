Vervolg op ‘Sex and the City’ in de maak SD

28 maart 2019

14u03

Bron: Variety 0 TV Het ziet ernaar uit dat de tv-reeks ‘Sex and the City’ een vervolg krijgt. Paramount Television heeft de rechten gekocht op ‘Is There Still Sex in the City?’, het nieuwste boek van Candace Bushnell.

‘Is There Still Sex in the City?’ wordt op 6 augustus uitgebracht. Het boek speelt zich af in de Upper East Side of Manhattan en The Village en onderzoekt het leven van vrouwen die ouder zijn dan vijftig. Alle onderwerpen komen aan bod: van liefde, huwelijk en scheiding tot de druk op vrouwen om hun jeugdigheid te behouden.

Schrijfster Candace Bushnell zal ook het script voor de pilootaflevering van de nieuwe serie verzorgen en producer van het project worden. “In de vijftig zijn betekende vroeger het begin van je pensioen”, zegt de schrijfster. “Van vijftigers werd niet verwacht dat dat zij sporten, bedrijven oprichten, verhuizen, casual sex hebben en opnieuw beginnen. Maar dit is precies wat het leven van vele vrouwen van in de vijftig en zestig inhoudt en ik ben blij dat ik deze rijke complexe levens in beeld mag brengen.”

Nicole Clemens, president van Paramount TV, is blij met de nieuwste aanwinst. “Het originele ‘Sex and the City’-boek en de serie waren een grensverleggende toetssteen voor een hele generatie vrouwen, waaronder ikzelf. We zijn dan ook erg blij dat we het verhaal kunnen verderzetten vanuit het ondervertegenwoordigde standpunt van vrouwen in de vijftig en de vraag beantwoorden met ‘Ja! Er is meer seks in de city!”

Bushnells boek ‘Sex and the City’ was de basis voor de hitserie op HBO en twee films. Haar ‘Lipstick Jungle’ en ‘The Carrie Diaries’ werden ook omgevormd tot een televisieserie.