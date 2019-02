Vervangt Winterklaas straks Sinterklaas? ‘De Luizenmoeder’ test het uit MVO

06 februari 2019

De Zwarte Pietendiscussie, raciale stereotypes, overdreven politieke correctheid , zelfs de opwarming van de aarde: het zat allemaal in 'De Luizenmoeder' van vanavond.

Want Zwarte Piet en Sinterklaas kunnen niet meer in deze tijd, vindt directeur Erik (Tom Audenaert) en hij komt met een alternatief. Erik wil de Sint vervangen door WinterKlaas, een figuur die hij zelf heeft bedacht en waarin hij zelf een glansrol ziet voor zichzelf. WinterKlaas is de neef van Sinterklaas en woont op de bedreigde Noordpool. Zijn helpers zijn spierwitte ijsberen, en dus geen zwarte Pieten. Dat is zéér tegen de zin van Juffrouw Chantal, en van papa Youri, nota bene zelf van Afrikaanse origine. Want hij is er elk jaar op uit om zelf Zwarte Piet te spelen.