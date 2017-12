Vervanger van Roel Vanderstukken in 'Familie' verhit de gemoederen bij de kijkers Hans Luyten

16u41 0 INSTAGRAM TV Benny onderging een complete metamorfose in ‘Familie’. Noodgedwongen natuurlijk, want Roel Vanderstukken moest onder het mes en tijdelijk vervangen worden door een andere acteur. Aanvankelijk reageerden de kijkers afkeurend op de 'position switch', maar de meesten lijken nu toch bij te draaien.

Een dichtgeslibde kroonslagader bezorgde Roel in oktober een zwaar hartinfarct, waarna de acteur met spoed een hartoperatie moest ondergaan. De makers vonden Govert Deploige bereid om tijdens Roels afwezigheid en herstel gestalte te geven aan Benny. Zo konden de opnamen toch doorgaan. Zoals verwacht ging dat niet onopgemerkt voorbij en reageerden de fans massaal op social media. sommigen begrepen eerst niet wat er aan de hand was.

“Wat heeft Roel? Waarom is die weg? Is die ziek of geblesseerd”, vroeg een fan.

En ook: “Hé, dit kan echt niet!”

“Ja man, jullie konden hem toch tenminste een pruik opzetten, hé, zeg?”

Of ook: “Wanneer komt de echte Benny terug? Niemand kan hem vervangen!”

Tijdelijke ingreep

Maar nadat voor iedereen duidelijk werd wat er precies aan de hand was en dat de wissel slechts tijdelijk is, sloeg de toon van de commentaren al snel om en kwam er plaats voor begrip.

Zo stond er: “Toch erg dat sommigen hem niet eens een kans geven! Dit is maar voor een korte tijd, dus heb geduld. Voor je het weet is Roel terug Benny.”

En: “Ja, laten we hem gewoon een kans geven, in plaats van zo’n drama te maken. Ook al kan niemand Roel vervangen, maar voor die gast is het ook allemaal nieuw, hé?”

“Laat ons blij zijn, dat er iemand even inspringt voor Benny!”

En nadien werden de reacties alleen maar enthousiaster. Een greep uit de posts.

“Awel, ze hadden gene betere kunnen vinden. Die acteur heeft Benny zijn manier van doen duidelijk goed ingestudeerd. Dit is proper opgelost, knap gedaan! En veel beterschap Roel!”

“Ik heb hem ook goedgekeurd. Man, die doet echt zijn best om den Benny te zijn.”

“Ik ben zot van het personage Benny, gespeeld door Roel. Maar den deze doet dat ook supergoed! Zijn gezichtsexpressies en dialect zijn vergelijkbaar. Topvervanger! Alleen dat kapsel mocht wel anders.”

Ik ga familie nooit vergeven da ze Benny hebben vervangen #vtmfamilie Mamitaa(@ JesselGonzalez_) link

Govert doet da absoluut ni slecht als Benny ma voor mij zal da altijd Steve van #W817 blijven #nostalgie #vtmfamilie Kimmeke Luyten(@ Kimpy001) link

Maandag een nieuwe Cédric. Still not ready 😪 #GonnaMissBasje #VtmFamilie Seppe(@ ItsSeppee_) link

Die nieuwen Benny en Cedric passen zwaar nie in Familie 🙄🙄 #vtmfamilie Tessa Planckaert(@ tessaplanckaert) link

Hoe hard Govert ook zijn best doe, er is maar 1 echten Benny.



We miss you Roel.#vtmfamilie De Bomma(@ bomma_familie) link

Die vervangers voor Cedric & Benny, da ga nie, da pas nie, da mag nie! #vtmfamilie TS(@ TimothyStaelens) link