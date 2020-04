Versoepelde reclamewetgeving moet tv-zenders helpen in coronacrisis LH

Bron: Belga 0 TV Voor de Vlaamse tv-zenders geldt binnenkort een versoepelde wetgeving rond reclame. Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) wil een deel van een Europese richtlijn daarover versneld invoeren, om zo de tv-zenders in deze coronacrisis bij te springen. Dat kondigde hij deze namiddag aan in de commissie Media. Binnen de meerderheid hadden ze wel oren naar Dalles plannen.

Nu schrijft het Mediadecreet nog voor dat omroepen per uur 12 minuten, of 20 procent, reclame mogen uitzenden. Met de versoepeling wordt die 20 procent berekend over grotere tijdsblokken, namelijk tussen 6 uur 's ochtends en 18 uur 's avonds en van 18 uur 's avonds tot middernacht. Er komt een voorstel van decreet in die zin, en Dalle hoopt dat de versoepeling zo snel omgezet kan worden.

Europese richtlijn

Deze versoepeling is de omzetting van een Europese richtlijn. De Vlaamse regering heeft nog tot eind dit jaar de tijd om deze "richtlijn audiovisuele mediadiensten" om te zetten, maar het aspect rond de tv-reclame wil Dalle dus versneld uitvoeren.

Woensdag had Dalle nog overleg met zo goed als het hele Vlaamse mediaveld. Daar bleek dat de omroepen inderdaad vragen om advertentiecampagnes flexibeler in te plannen.

Katia Segers (sp.a) drukte binnen de commissie wel de vrees uit dat zenders met deze versoepeling alle reclame in primetime zouden proppen, maar Dalle pareerde die kritiek. "Ik ben geen voorstander van al te veel betutteling: de zenders weten ook dat hun kijkers dit niet zullen appreciëren", aldus Dalle.