Verslagenheid bij de vrouwen na het laatste kampvuur: aflevering 12 van 'Temptation Island' in vogelvlucht Evelien Delgouffe

12 april 2018

22u38

Bijna dag des oordeels op 'Temptation Island'. Alvorens de koppels op Dream Date vertrekken en elkaar nadien weer trotseren, werd een laatste keer het kampvuur aangestoken. Daarbij kregen de dames een slag in het gezicht. Met verstrekkende gevolgen...

Dag 12 op Temptation Island.

Vorige nacht deden Kevin en Chloë het resort schudden.

De schaal van Richter registreerde een mini-aardbeving. Zelfs Deborah werd het kilometers verder gewaar.

Aan de ontbijttafel gedroeg Mezdi zich lekker tegendraads. Bij meer dan 35 graden Celsius kwam de bad boy in een rolkraag aanzetten.

In gedachten was hij bij zijn Daniëlle. Haar harde woorden van het vorige kampvuur spookten nog steeds door zijn hoofd.

En daar zou niet snel verbetering in komen. Hallo Rick!

De presentator wilde weten hoe het met Jeremy zijn olifantendracht zat.

En wees hem op pijnlijke wijze op zijn 'maatje meer'.

Ben je gekwetst Jeremy?

De vrouwen verkeerden in rouw en hadden een zwart badpak aangetrokken. Alleen had Deborah die memo niet ontvangen.

Rick besloot Tim er de schuld van te geven.

Noemde je je ex-verloofde nu net 'het'??

Ik denk dat HET nog wel wat meer woorden aan jou zal willen vuilmaken.

Annelies kwam ter zake:

Megan couldn't care less.

Hop naar het laatste kampvuur!

... Waar Rick zich nog steeds het hoofd brak over de amoureuze switch van Tim.

Tim dacht een gevat antwoord klaar te hebben:

Tot hij de beelden onder ogen kreeg van een huilende Deborah en hij besefte wat hij had aangericht. Min of meer...

Datzelfde nieuws kreeg ook Deborah te horen.

Ze luisterde ook het gesprek tussen Tim en Zwanetta af, waarbij Tim duidelijk onder woorden bracht dat hij Cherish ten huwelijk wilde vragen.

De volgende aan de beurt was Kevin. Die zag zijn (inmiddels ex-)vriendin Megan in de badkamer verdwijnen voor een nummertje met verleider Joshua en rolde bijna over de grond van het lachen.

Inderdaad, dit programma lijkt steeds meer op een sketch van het Echt Antwaarps Teater.

Toeval of niet, dat waren exact de beelden die Megan op dat moment te zien kreeg.

Megan hield zich sterk...

10 minuten later:

Voor Jeremy niets dan goede beelden.

Kon Vanessa dat ook maar zeggen.

De uitkomst van de leugendetectortest was niet bijster positief.

Verstandig geantwoord. Nog een man van de clevere replieken: Mezdi!

Hij hoorde Daniëlle zeggen dat ze nog steeds klaar met hem is en dat ze ‘fokking agressief is’.

Mezdi vermoedde dat er wat mis was met haar vrouwelijke binnenraderwerk.

Een video over de tatoeage, die Daniëlle wel degelijk écht liet zetten door verleider Fabrizio, kon hem evenmin uit zijn eigenwijze lood slaan.

Maar dan kwam de mokerslag. Op de vraag: "Hou je nog van Mezdi", antwoordde Daniëlle positief, maar bleek de leugendetectortest iets anders te registreren.

Mezdi: "Als zij zegt dat ze nog van me houdt, dan geloof ik haar."

Aardige poging om je in te dekken Mez, maar Daniëlle verkoos toch de leugendetector te geloven in plaats van jouw verdraaide waarheid.

Daniëlle: "Mijn pijn doet hem helemaal niets."

De koppelhelften keerden terug naar hun resorts. Terwijl de vrouwen de vrijgezellen inlichtten over de stand van zaken...

... zetten de mannelijke koppelhelften het op een feesten met de verleidsters.

Knabbel zocht uiteraard zijn wederhelft Babbel op.

En Kevin trof een kletsnatte Chloë aan.

Deborah besloot (op) een potje te huilen.

Op dat moment ging Tim schijnbaar op één knie voor Cherish...

Maar Cherish besloot het huwelijksbootje nog even af te houden: "We zien wel als we thuis zijn", counterde de verleidster.

Verleider Gino rukte Deborah uit haar tranendal. Hij vond het tijd voor een nieuw begin.

De liefdesfoto van Deborah en Tim ging in vlammen op.

En werd nadien in de zee gezwierd...

Symboliek allemaal goed en wel maar in die zee wonen wel vissen hé!

Mezdi was helemaal van slag van de kampvuurbeelden en luchtte zijn hart bij verleidster Laetitia.

In Laetitia's kamer?



Terwijl Mezdi en Laetitia naar de kamer gingen, deed kleurplaat Fabrizio hetzelfde met Daniëlle. Maar zij waren niet de enigen: Megan hokte terug samen met Joshua, Kevin lag in bed met Chloë en verleider Gino sloop stiekem binnen in de kamer van Deborah.

Er hing zo veel elektriciteit in de lucht dat de Thaise kerncentrales het prompt begaven.

Over een week gaan de spotlights boven 'Temptation Island' weer aan. Maar belooft het geen fraai gezicht te worden...

To be contin-joehoe-d!